وصول قافلة مساعدات للمستشفى الميداني الأردني الخاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- وصلت إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 اليوم الخميس، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات عاجلة تشمل مواد طبية وإغاثية لتعزيز عمل المستشفى وزيادة قدرته على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في قطاع غزة.

ويأتي إرسال هذه القافلة بتوجيهات ملكية ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم صمود الأهل في القطاع، في ظل استمرار الحرب المستعرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب القطاع.

وكانت القوات المسلحة الأردنية، قد أرسلت القافلة التي تتكون من 23 شاحنة أمس الأربعاء بشكل عاجل لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع من خدمات طبية وعلاجية.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

07/12/2023 20:19:28