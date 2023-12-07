الاحتلال يستولي على 500 دونم من أراضي بلدة جبع

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 كانون الأول (بترا)- استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 500 دونم من أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على تلك الأراضي بحجة أنها أراضي دولة.

وأوضح رئيس الهيئة أن "الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري تقع في الحوض رقم 3 طبيعي من وادي النمر، والحوض رقم 4 طبيعي من عرقان الجحش من أراضي قرية جبع".

وأضاف، أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال تحويل هذه الأراضي إلى ما تسمى أراضي الدولة أن تحدث تواصلا جغرافيا بين مستعمرتي "آدم" و"جيفع بنيامين" في القدس المحتلة، نظرا إلى وقوع هذه الأراضي المستهدفة في المساحة الفاصلة بين المستعمرتين، ما يساهم مستقبلا في تمدد المستعمرات على أراضي المواطنين دون مراعاة لحقوقهم الأساسية ودون التفات إلى موقف القانون الدولي الذي يجرم هذه المخالفات الجسيمة الصادرة عن القوة القائمة بالاحتلال في الأرض المحتلة.

وتهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هذا النوع من الإعلانات إلى تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستعماري، في تجيير فظيع للقوانين السائدة قبل الاحتلال لصالح الاستعمار المتزايد في الأرض الفلسطينية، وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة، وهي جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديدا الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

07/12/2023 20:07:58