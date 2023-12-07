رئيس الجامعة الهاشمية : اكتمال الكليات الطبية بالجامعة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 7 كانون الأول(بترا)- استقبل رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، طلبة كلية طب الأسنان الجدد (الدفعة الأولى) والبالغ عددهم (135) طالبا وطالبة ، بحضور نواب الرئيس وعميد الكلية.

وقال الدكتور الزبون:" لقد اكتمل عقد الكليات الطبية بالجامعة الهاشمية بإنشاء كلية طب الأسنان"، معبرا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمناء على دوره ودعمه في استحداث كلية طب الأسنان، كما قدم الشكر لكل من أسهم بالإنجاز.

من جانبه قال عميد الكلية الدكتور زياد الدويري، "إن كلية طب الاسنان بالجامعة الهاشمية تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط للأهل في محافظتي الزرقاء والمفرق على مستوى الوطن، وستكون مقصداً ومحجاً لهذا التخصص الإنساني من الأقطار العربية، وهي الكلية الثالثة الحكومية".

وبين أنه تم اعداد الخطة الدراسية بحيث تواكب أحدث الخطط الدراسية المعتمدة في أشهر الجامعات المرموقة وهي تتماشى مع أحدث التقنيات الحديثة في طب الأسنان.

وتحدث رئيس النادي الطبي في كلية الطب الطالب يوسف أبوليل عن تجربته في دراسة الطب، حيث قدم عددا من النصائح للطلبة المستجدين في حياتهم الدراسية، كالانخراط في العمل التطوعي والنشاطات والعمل الإيجابي داخل الحرم الجامعي.

وعبرت رئيسة الجمعية الأردنية لطب الأسنان، وهي الأولى لطلبة طب الأسنان، حلا مكاحلة، عن سعادتها بانشاء كلية طب الأسنان في الجامعة، وهي الكلية الشقيقة الثالثة على مستوى المملكة.

--(بترا)

ع ض/م د/ح أ

07/12/2023 20:06:13