رئيس الجامعة الهاشمية : اكتمال الكليات الطبية بالجامعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 7 كانون الأول(بترا)- استقبل رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، طلبة كلية طب الأسنان الجدد (الدفعة الأولى) والبالغ عددهم (135) طالبا وطالبة ، بحضور نواب الرئيس وعميد الكلية.
وقال الدكتور الزبون:" لقد اكتمل عقد الكليات الطبية بالجامعة الهاشمية بإنشاء كلية طب الأسنان"، معبرا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمناء على دوره ودعمه في استحداث كلية طب الأسنان، كما قدم الشكر لكل من أسهم بالإنجاز.
من جانبه قال عميد الكلية الدكتور زياد الدويري، "إن كلية طب الاسنان بالجامعة الهاشمية تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط للأهل في محافظتي الزرقاء والمفرق على مستوى الوطن، وستكون مقصداً ومحجاً لهذا التخصص الإنساني من الأقطار العربية، وهي الكلية الثالثة الحكومية".
وبين أنه تم اعداد الخطة الدراسية بحيث تواكب أحدث الخطط الدراسية المعتمدة في أشهر الجامعات المرموقة وهي تتماشى مع أحدث التقنيات الحديثة في طب الأسنان.
وتحدث رئيس النادي الطبي في كلية الطب الطالب يوسف أبوليل عن تجربته في دراسة الطب، حيث قدم عددا من النصائح للطلبة المستجدين في حياتهم الدراسية، كالانخراط في العمل التطوعي والنشاطات والعمل الإيجابي داخل الحرم الجامعي.
وعبرت رئيسة الجمعية الأردنية لطب الأسنان، وهي الأولى لطلبة طب الأسنان، حلا مكاحلة، عن سعادتها بانشاء كلية طب الأسنان في الجامعة، وهي الكلية الشقيقة الثالثة على مستوى المملكة.
--(بترا)
ع ض/م د/ح أ
07/12/2023 20:06:13
MENAFN07122023000117011021ID1107557228
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