مقتل جنديين إسرائيليين بينهما نجل وزير في حكومة الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل اثنين آخرين من جنوده في معارك قطاع غزة، بينهما ابن عضو "حكومة الحرب" ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت.

وأفادت مصادر عبرية، بأن الجندي آيزنكوت قتل اليوم الخميس في معارك شمالي قطاع غزة إثر تفجير فتحة نفق، بينما الآخر في معارك جنوبي القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط من لواء "هناحال" واثنين إضافيين من جنوده بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي من الجنود والضبّاط إلى 416 منذ بدء الحرب.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

07/12/2023 19:55:01