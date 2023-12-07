محاضرة بعنوان الإعلام والحرب النفسية والحرب على غزة في الجامعة الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 7 كانون الأول (بترا)- نظمت اللجنة الثقافية في كلية الآداب في الجامعة الهاشمية ، اليوم الخميس، محاضرة لأستاذ الإعلام والاتصال الدكتور تيسير أبوعرجة بعنوان "الإعلام والحرب النفسية والحرب على غزة"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون ونواب الرئيس وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وأكد الدكتور أبوعرجة، أن الإعلام الأردني أدى دورا كبيرا ومهما في الحرب على غزة ،من خلال كشف الهمجية وحجم العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأهل في غزة والضفة الغربية، كما أظهر حجم التعاطف الأردني والعربي والإسلامي والدولي مع القضية الفلسطينية العادلة.
وتحدث عن الدعاية الصهيونية ووسائلها وأساليبها وأدواتها ومنطلقاتها، مشيرا إلى سيطرة الصهيونية العالمية ولوبياتها على وسائل الإعلام العالمية، مشيرا أن وسائل الإعلام والدعاية الصهيونية تستخدم مجموعة من الأساليب النفسية التي تحاول بث الرعب والخوف من خلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين، وأسلوب الكذب والتزوير، من أجل تشكيل اتجاهات الرأي العام العالمي ،خاصة الأمريكي والأوروبي.
وتطرق إلى الحرب النفسية التي تعد أداة فاعلة لتحطيم العامل المعنوي في الخصم والسعي لخلق الانهيار الكامل لديه من خلال استخدام وسائل الاتصال الجماهيري ووسائل التواصل الاجتماعي وينصب جهدها على إشاعة التوتر النفسي والاجتماعي وبلبلة الأفكار واختراق المواقف وفقد الثقة في الذات القومية وخلق حالة من عدم التماسك في الجسد القومي.
من جانبه قال الدكتور الزبون :"إن جلالة الملك عبدالله الثاني أبدع في الدفاع عن الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية؛ إذ أعاد جلالته التأكيد على أن الصراع يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وتهجير السكان الفلسطينيين وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وقال الدكتور زهير عبيدات، الذي أدار المحاضرة: "إن على الأكاديميين وطلبة الجامعات دورًا كبيرًا في الدفاع عن القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب على غزة، وكشف جرائم الاحتلال، وتعرية الأقنعة الغربية التي تنادي بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولكنها تطبق المعايير المزدوجة وتكيل بمكيالين".
--(بترا)
ع ض/م د/ح أ
07/12/2023 19:52:01
MENAFN07122023000117011021ID1107557226
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