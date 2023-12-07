محاضرة بعنوان الإعلام والحرب النفسية والحرب على غزة في الجامعة الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 7 كانون الأول (بترا)- نظمت اللجنة الثقافية في كلية الآداب في الجامعة الهاشمية ، اليوم الخميس، محاضرة لأستاذ الإعلام والاتصال الدكتور تيسير أبوعرجة بعنوان "الإعلام والحرب النفسية والحرب على غزة"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون ونواب الرئيس وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأكد الدكتور أبوعرجة، أن الإعلام الأردني أدى دورا كبيرا ومهما في الحرب على غزة ،من خلال كشف الهمجية وحجم العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأهل في غزة والضفة الغربية، كما أظهر حجم التعاطف الأردني والعربي والإسلامي والدولي مع القضية الفلسطينية العادلة.

وتحدث عن الدعاية الصهيونية ووسائلها وأساليبها وأدواتها ومنطلقاتها، مشيرا إلى سيطرة الصهيونية العالمية ولوبياتها على وسائل الإعلام العالمية، مشيرا أن وسائل الإعلام والدعاية الصهيونية تستخدم مجموعة من الأساليب النفسية التي تحاول بث الرعب والخوف من خلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين، وأسلوب الكذب والتزوير، من أجل تشكيل اتجاهات الرأي العام العالمي ،خاصة الأمريكي والأوروبي.

وتطرق إلى الحرب النفسية التي تعد أداة فاعلة لتحطيم العامل المعنوي في الخصم والسعي لخلق الانهيار الكامل لديه من خلال استخدام وسائل الاتصال الجماهيري ووسائل التواصل الاجتماعي وينصب جهدها على إشاعة التوتر النفسي والاجتماعي وبلبلة الأفكار واختراق المواقف وفقد الثقة في الذات القومية وخلق حالة من عدم التماسك في الجسد القومي.

من جانبه قال الدكتور الزبون :"إن جلالة الملك عبدالله الثاني أبدع في الدفاع عن الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية؛ إذ أعاد جلالته التأكيد على أن الصراع يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وتهجير السكان الفلسطينيين وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وقال الدكتور زهير عبيدات، الذي أدار المحاضرة: "إن على الأكاديميين وطلبة الجامعات دورًا كبيرًا في الدفاع عن القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب على غزة، وكشف جرائم الاحتلال، وتعرية الأقنعة الغربية التي تنادي بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولكنها تطبق المعايير المزدوجة وتكيل بمكيالين".

--(بترا)

ع ض/م د/ح أ

07/12/2023 19:52:01