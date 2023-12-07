الخارجية تعزي بضحايا سقوط طائرة سعودية

الخارجية تعزي بضحايا سقوط طائرة سعودية
التاريخ
12/7/2023 2:41:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 7 كانون الأول(بترا) - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، اليوم، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في مدينة الظهران.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب، معربةً عن تعازيها لأسرتي الشهيدين رحمهما الله.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
07/12/2023 19:28:52
MENAFN07122023000117011021ID1107557225
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.