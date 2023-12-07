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الخارجية تعزي بضحايا سقوط طائرة سعودية

12/7/2023 2:41:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 7 كانون الأول(بترا) - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، اليوم، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في مدينة الظهران.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب، معربةً عن تعازيها لأسرتي الشهيدين رحمهما الله.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
07/12/2023 19:28:52

MENAFN07122023000117011021ID1107557225

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