البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- أقرّ البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، قانونًا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا، وفق ما أوردته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وسيؤدي ذلك عمليا الى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها، أو نشر مقاطع الفيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.

ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

07/12/2023 19:27:58