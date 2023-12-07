اجتماع لرصد احتياجات المدارس من الموارد اللازمة للتعليم المهني BTEC

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- أكد مدير التربية والتعليم للواء الجامعة في عمّان، عبدالحكيم أحمد الشوابكة، ضرورة الاطلاع على واقع المدارس المهنية، ورصد احتياجات المدارس من الموارد اللازمة للتعليم المهني BTEC.

وأشار، خلال اجتماع عقد، اليوم الخميس، لغايات تطوير التعليم المهني ، ضمن خطة التطوير التربوي، بحضور رؤساء الأقسام المعنية في المديرية، ومدراء ومديرات المدارس المهنية نظام BTEC إلى أهمية الحصول على التغذية الراجعة من الميدان عن التحديات والحلول المقترحة لتحقيق النتائج المرجوة بالإضافة الى عملية تقييم الطلبة، ومتابعة خطة المتطلبات اللازمة للفروع المستحدثة للعام القادم 2024/ 2025.

وثمن الجهود المبذولة لإنجاح هذا المسار المهني التقني BTEC لإعداد طلبة مؤهلين لسوق العمل ممتلكين المهارات والكفايات المطلوبة.

--(بترا)

ع س/م د/ح أ

07/12/2023 19:04:07