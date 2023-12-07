الصحة النيابية تطلع على المعيقات التي تواجه مركز الحسين للسرطان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- اطلعت لجنة الصحة والغذاء النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور محمد الخلايلة، على الخدمات الطبية التي يقدمها مركز الحسين للسرطان، للمرضى والمراجعين واحتياجات المركز والمعيقات التي تواجهه.

وأكد الخلايلة، بحضور النواب: تيسير كريشان، فراس القضاة، وهايل عياش، ورمزي العجارمة، وعمر النبر، أن اللجنة أخذت على عاتقها الوقوف على التحديات كافة التي تواجه المؤسسات والدوائر التي تعنى بالقطاع الصحي والعمل على تذليلها مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد الخلايلة بالدور الذي يقوم به المركز من تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدًا أهمية تقديم أشكال الدعم كافة، للمركز والعمل على تذليل المعيقات التي يواجهها.

وشدّد الخلايلة، على ضرورة التنسيق مع وزير الصحة، بما يتعلق بإجراء الفحوصات في المراكز والمستشفيات الطرفية للتسهيل على المواطنين من سكان المناطق البعيدة.

ومن جهتهم، استوضح النواب أعضاء اللجنة، حول أعداد مرضى السرطان وأكثر أنواعه انتشاراً، ومصادر الدعم المالي للمركز، وسبب ارتفاع أعداد المرضى في السنوات الأخيرة.

كما طالب النواب، بتوحيد مركزية علاج مرضى السرطان إداريا وعلمياً وتوحيد المرجعيات، مقدرين الجهود التي يبذلها طواقم المركز وحجم الضغوطات التي تقع عليهم.

وتطرق النواب الى اهمية الترويج للسياحة العلاجية ووضع أسعار واضحة؛ إذ إن البروتوكول الموجود في الأردن هو البروتوكول المتبع في الدول الأوروبية، مؤكدين أهمية تشكيل ذراع استثمارية للمركز للترويج للسياحة العلاجية.

وقال مدير المركز الدكتور عاصم منصور، إن الدولة الأردنية أخذت على عاتقها معالجة جميع مرضى السرطان، حيث سيتم افتتاح مركز العقبة بداية العام القادم، المرحلة الاولى، ومن المتوقع أن يخدم محافظات الجنوب، باستثناء الكرك وذلك لبعد المسافة.

وأكد منصور أن إدارة المركز تعتزم توسيع مركز (سميح دروزة للاورام) ليستقبل شرق وجنوب عمان، مشيرا إلى أنه تم معالجة أكثر من 800 حالة، ومن المتوقع الوصول إلى 1500 حالة مع التوسعة الجديدة.

وأشار إلى وجود دراسة أجريت شمال المملكة بالشراكة بين مستشفى الملك المؤسس والصحة ومركز الحسين للسرطان، لإنشاء مركز في مستشفى الاميرة بسمة تابع للمركز.

وقال منصور، أن عدد المرضى في المركز بلغ نحو 21 لف مريض، وان اخر تقرير للسجل الوطني للسرطان عام 2018 بلغ عدد المرضى الجدد نحو 7 الاف مريض.

وقدر منصور اعداد المرضى المستفيدين من خدمات المركز سنويا نحو 11 الف مريض، وعدد الحالات من الجنسية الاردنية 7400، و الفي حالة غير اردني بين لاجئين وسياحة علاجية، مشيرا الى ان معظم الحالات من الوسط وذلك بسبب تركز الكثافة السكانية.

وأوضح مساعد المدير العام لشؤون المرضى الدكتور منذر حوارات، أنه تم مؤخرًا استحداث قسم رنين وطبقي وماموغرام تابع للمركز للعمل بعد شكاوى المواطنين من تأخير المواعيد.

- -(بترا)

م ح/م د/ح أ

07/12/2023 19:02:46