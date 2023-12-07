اطلاق برنامج فرسان الطبيعة في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت محمية غابات عجلون اليوم الخميس المرحلة الأولى من برنامج فرسان الطبيعة، وتتضمن زيارة المدارس المجاورة للمحمية .
وقالت مشرفة التعليم البيئي في المحمية كوثر دويكات، إن البرنامج يشتمل على مراحل خمسة وآجيال جديدة من أعمار 13 إلى 16 عاماً، حيث انطلقت اليوم المرحلة الأولى من البرنامج في منطقة صنفت ب(A)، مشيرة إلى أن البرنامج التعليمي البيئي موقعي ينفذ في مواقع المحميات الطبيعية ويستهدف الطلبة من المجتمع المحلي حول المناطق المحمية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
واضافت، أنه ومن خلال الزيارات يتم التعريف بمهام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والمحميات الطبيعية في الأردن والتنوع الحيوي والمحميات المنتشره من شمال الأردن إلى جنوبه معززه بالخرائط والصور لأبرز الأنواع الحيوانية والنباتية والأنواع المسجلة على لائحة "السايتس" والمهددات التي تهدد الغابات.
وأكدت، أن البرنامج يشتمل أيضاً على الخروج بتوصيات من قبل الطلبة للمحافظه على التنوع الحيوي وتقسيمهم على شكل مجموعات عمل لتنفيذ الانشطة والبرامج التي تسهم في صقل ميول الطلبة ورغباتهم وابداعاتهم في مجالات الحفاظ على التنوع الحيوي .
--(بترا)
ع.ف/م ق/
07/12/2023 19:00:07
MENAFN07122023000117011021ID1107557221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.