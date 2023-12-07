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اطلاق برنامج فرسان الطبيعة في عجلون

12/7/2023 2:41:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت محمية غابات عجلون اليوم الخميس المرحلة الأولى من برنامج فرسان الطبيعة، وتتضمن زيارة المدارس المجاورة للمحمية .
وقالت مشرفة التعليم البيئي في المحمية كوثر دويكات، إن البرنامج يشتمل على مراحل خمسة وآجيال جديدة من أعمار 13 إلى 16 عاماً، حيث انطلقت اليوم المرحلة الأولى من البرنامج في منطقة صنفت ب(A)، مشيرة إلى أن البرنامج التعليمي البيئي موقعي ينفذ في مواقع المحميات الطبيعية ويستهدف الطلبة من المجتمع المحلي حول المناطق المحمية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
واضافت، أنه ومن خلال الزيارات يتم التعريف بمهام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والمحميات الطبيعية في الأردن والتنوع الحيوي والمحميات المنتشره من شمال الأردن إلى جنوبه معززه بالخرائط والصور لأبرز الأنواع الحيوانية والنباتية والأنواع المسجلة على لائحة "السايتس" والمهددات التي تهدد الغابات.
وأكدت، أن البرنامج يشتمل أيضاً على الخروج بتوصيات من قبل الطلبة للمحافظه على التنوع الحيوي وتقسيمهم على شكل مجموعات عمل لتنفيذ الانشطة والبرامج التي تسهم في صقل ميول الطلبة ورغباتهم وابداعاتهم في مجالات الحفاظ على التنوع الحيوي .
--(بترا)
ع.ف/م ق/
07/12/2023 19:00:07

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