كتائب القسام: دمرنا 79 آلية للاحتلال خلال الساعات الـ 72 الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام اليوم الخميس، أنها دمرت 79 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في محاور مدينة غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وفي بيان منفصل، أكدت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها نفذت سلسلة من العمليات في محاور الاشتباكات في خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة أنها قتلت وأصابت العديد من جنود الاحتلال ودمرت دبابات وآليات أخرى.

--(بترا)

رصد/ف ق/م ق/ح أ

07/12/2023 18:59:32