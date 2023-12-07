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السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد طاقمها

12/7/2023 2:41:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 07 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/
07/12/2023 18:58:36

MENAFN07122023000117011021ID1107557219

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