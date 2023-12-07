السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد طاقمها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 07 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/
07/12/2023 18:58:36
MENAFN07122023000117011021ID1107557219
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