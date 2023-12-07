الحسين يتفوق على مغير السرحان ويواصل صدارة دوري المحترفين
التاريخ
12/7/2023 2:41:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- فاز فريق الحسين اليوم الخميس، على نظيره مغير السرحان، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وفاز الحسين في اللقاء الذي أقيم على ملعب الحسن في إربد، بهدفين دون رد سجلهما، فيرناندو ناثان، وعبدالعزيز انداي، ليرفع الحسين رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد مغير السرحان عند 8 نقاط في المركز الثامن.
وتتواصل مباريات الأسبوع يومي الجمعة والسبت، المقبلين.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
07/12/2023 18:58:04
MENAFN07122023000117011021ID1107557218
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