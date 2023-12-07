الحسين يتفوق على مغير السرحان ويواصل صدارة دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- فاز فريق الحسين اليوم الخميس، على نظيره مغير السرحان، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.

وفاز الحسين في اللقاء الذي أقيم على ملعب الحسن في إربد، بهدفين دون رد سجلهما، فيرناندو ناثان، وعبدالعزيز انداي، ليرفع الحسين رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد مغير السرحان عند 8 نقاط في المركز الثامن.

وتتواصل مباريات الأسبوع يومي الجمعة والسبت، المقبلين.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

07/12/2023 18:58:04