Friday, 08 December 2023 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحسين يتفوق على مغير السرحان ويواصل صدارة دوري المحترفين

12/7/2023 2:41:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- فاز فريق الحسين اليوم الخميس، على نظيره مغير السرحان، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وفاز الحسين في اللقاء الذي أقيم على ملعب الحسن في إربد، بهدفين دون رد سجلهما، فيرناندو ناثان، وعبدالعزيز انداي، ليرفع الحسين رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد مغير السرحان عند 8 نقاط في المركز الثامن.
وتتواصل مباريات الأسبوع يومي الجمعة والسبت، المقبلين.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
07/12/2023 18:58:04

MENAFN07122023000117011021ID1107557218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث