الخارجية: وصول 37 مواطنا أردنيا تم إجلاؤهم من غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 7 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وصول 37 مواطناً أردنياً، من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من نويبع، اليوم الخميس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 37 مواطناً أردنياً من أصل 62 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.
وقال القضاة إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. وأضاف أن 25 شخصاً آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.
وقال السفير القضاة، إن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 525 شخصاً من أصل 924 مسجلين على قوائم الوزارة.
وأكد، أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال موجوداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح؛ للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم.
كما أكد استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903. 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ...
--(بترا)
ص خ/م د
07/12/2023 18:58:01
MENAFN07122023000117011021ID1107557217
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