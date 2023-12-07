الخارجية: وصول 37 مواطنا أردنيا تم إجلاؤهم من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وصول 37 مواطناً أردنياً، من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من نويبع، اليوم الخميس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 37 مواطناً أردنياً من أصل 62 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

وقال القضاة إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. وأضاف أن 25 شخصاً آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.

وقال السفير القضاة، إن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 525 شخصاً من أصل 924 مسجلين على قوائم الوزارة.

وأكد، أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال موجوداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح؛ للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم.

كما أكد استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903. 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ...

--(بترا)

ص خ/م د

07/12/2023 18:58:01