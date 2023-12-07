2.8621 مليار دولار تحويلات الاردنيين في الخارج في عشرة شهور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- سجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال تشرين الأول الماضي 299.2 مليون دولار بارتفاع نسبته 3 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبحسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي، سجلت تحويلات الاردنيين 2,862 مليار دولار خلال عشرة شهور الأولى من العام الحالي بارتفاع نسبته 1.1بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 البالغة 2,829 مليار دولار.
--(بترا)
رش/م ق/اح
07/12/2023 18:48:40
MENAFN07122023000117011021ID1107557216
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