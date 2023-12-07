2.8621 مليار دولار تحويلات الاردنيين في الخارج في عشرة شهور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- سجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال تشرين الأول الماضي 299.2 مليون دولار بارتفاع نسبته 3 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبحسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي، سجلت تحويلات الاردنيين 2,862 مليار دولار خلال عشرة شهور الأولى من العام الحالي بارتفاع نسبته 1.1بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 البالغة 2,829 مليار دولار.

--(بترا)

رش/م ق/اح

07/12/2023 18:48:40