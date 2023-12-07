350 شهيداً في غزة في يوم واحد وارتفاع الاجمالي الى 17177

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- استشهد 350 شهيداً وأصيب 900 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 17177 منذ بدء الحرب على غزة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 46 ألفاً، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.
وأشار القدرة إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، وهناك صعوبات بإحصاء عدد الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات وصعوبة البحث تحت ركام وأنقاض البنايات السكنية.
وقال، إن ما خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من واحد بالمئة من إجمالي جرحى العدوان، ونسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206 بالمئة.
وأكد القدرة، أن هناك صعوبات كبيرة في تشغيل مجمع الشفاء وهناك حاجة إلى دعم المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن وقف الخدمات الصحية في شمال غزة بسبب الحصار المفروض عليه من قوات الاحتلال سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى، في وقت فقد المستشفى المعمداني القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق/اح
07/12/2023 18:22:50
MENAFN07122023000117011021ID1107557215
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