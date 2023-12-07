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350 شهيداً في غزة في يوم واحد وارتفاع الاجمالي الى 17177

12/7/2023 2:41:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- استشهد 350 شهيداً وأصيب 900 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 17177 منذ بدء الحرب على غزة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 46 ألفاً، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.
وأشار القدرة إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، وهناك صعوبات بإحصاء عدد الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات وصعوبة البحث تحت ركام وأنقاض البنايات السكنية.
وقال، إن ما خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من واحد بالمئة من إجمالي جرحى العدوان، ونسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206 بالمئة.
وأكد القدرة، أن هناك صعوبات كبيرة في تشغيل مجمع الشفاء وهناك حاجة إلى دعم المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن وقف الخدمات الصحية في شمال غزة بسبب الحصار المفروض عليه من قوات الاحتلال سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى، في وقت فقد المستشفى المعمداني القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق/اح
07/12/2023 18:22:50

MENAFN07122023000117011021ID1107557215

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