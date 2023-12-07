Friday, 08 December 2023 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حوارية بإربد بعنوان الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص

12/7/2023 2:41:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 7 كانون الأول (بترا) علا عبيدات- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد اليوم الخميس،حوارية بعنوان "الدور الدبلوماسي الأردني جهود وفرص" .

وأكد المومني خلال الحوارية إن الأردن "تميز بعقلانية التعامل مع الأزمات، خاصة في ظل أحداث العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، حيث كان موقف جلالة الملك واضحاً وصريحاً، ويعبر عن موقف الحكومة والشعب الأردني الرافض للحرب والعدوان الاسرائيلي على غزة" مشيرا الى دور الأردن الدبلوماسي في القضايا الإقليمية، بموازاة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانسجام الموقفين الشعبي والرسمي في الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة لايقاف الحرب على الاهل في غزة وايجاد حل دائم يحقق طموحات الأشقاء الفلسطينيين.
ووصف ما يحدث من قتل للأبرياء والأطفال والنساء، وما تسببت به الحرب الاسرائيلية على غزة، "كارثة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها".
بدوره، قال رئيس هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة، إن الشعب الفلسطيني يقدم صورة للعالم بالتضحية والعطاء دفاعاً عن الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى الجهود الملكية في دعم صمود الأهل في غزة وتقديم الدعم المتواصل بشتى الوسائل والطرق، إضافة إلى جهود جلالة الملك والحكومة لحث المجتمع الدولي على وقف الحرب على قطاع غزة وتقديم يد العون للاهل في فلسطين وبشكل مستمر.
من جهته أشار منسق هيئة شباب كلنا الأردن بإربد سامر مراشدة، الى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنفذها الهيئة لتعريف الشباب بأهمية الجهود الدبلوماسية الأردنية المبذولة على الصعيدين الدولي والمحلي، إضافة إلى إطلاع الشباب على جهود الأردن الرسمية والشعبية في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الأهل في فلسطين وغزة.
--(بترا)
ع ع/م ق/ اح
07/12/2023 18:11:27

MENAFN07122023000117011021ID1107557214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث