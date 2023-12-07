حوارية بإربد بعنوان الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 كانون الأول (بترا) علا عبيدات- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد اليوم الخميس،حوارية بعنوان "الدور الدبلوماسي الأردني جهود وفرص" .
وأكد المومني خلال الحوارية إن الأردن "تميز بعقلانية التعامل مع الأزمات، خاصة في ظل أحداث العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، حيث كان موقف جلالة الملك واضحاً وصريحاً، ويعبر عن موقف الحكومة والشعب الأردني الرافض للحرب والعدوان الاسرائيلي على غزة" مشيرا الى دور الأردن الدبلوماسي في القضايا الإقليمية، بموازاة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانسجام الموقفين الشعبي والرسمي في الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة لايقاف الحرب على الاهل في غزة وايجاد حل دائم يحقق طموحات الأشقاء الفلسطينيين.
ووصف ما يحدث من قتل للأبرياء والأطفال والنساء، وما تسببت به الحرب الاسرائيلية على غزة، "كارثة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها".
بدوره، قال رئيس هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة، إن الشعب الفلسطيني يقدم صورة للعالم بالتضحية والعطاء دفاعاً عن الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى الجهود الملكية في دعم صمود الأهل في غزة وتقديم الدعم المتواصل بشتى الوسائل والطرق، إضافة إلى جهود جلالة الملك والحكومة لحث المجتمع الدولي على وقف الحرب على قطاع غزة وتقديم يد العون للاهل في فلسطين وبشكل مستمر.
من جهته أشار منسق هيئة شباب كلنا الأردن بإربد سامر مراشدة، الى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنفذها الهيئة لتعريف الشباب بأهمية الجهود الدبلوماسية الأردنية المبذولة على الصعيدين الدولي والمحلي، إضافة إلى إطلاع الشباب على جهود الأردن الرسمية والشعبية في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الأهل في فلسطين وغزة.
--(بترا)
ع ع/م ق/ اح
07/12/2023 18:11:27
MENAFN07122023000117011021ID1107557214
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