حوارية بإربد بعنوان الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 كانون الأول (بترا) علا عبيدات- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد اليوم الخميس،حوارية بعنوان "الدور الدبلوماسي الأردني جهود وفرص" .

وأكد المومني خلال الحوارية إن الأردن "تميز بعقلانية التعامل مع الأزمات، خاصة في ظل أحداث العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، حيث كان موقف جلالة الملك واضحاً وصريحاً، ويعبر عن موقف الحكومة والشعب الأردني الرافض للحرب والعدوان الاسرائيلي على غزة" مشيرا الى دور الأردن الدبلوماسي في القضايا الإقليمية، بموازاة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانسجام الموقفين الشعبي والرسمي في الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة لايقاف الحرب على الاهل في غزة وايجاد حل دائم يحقق طموحات الأشقاء الفلسطينيين.

ووصف ما يحدث من قتل للأبرياء والأطفال والنساء، وما تسببت به الحرب الاسرائيلية على غزة، "كارثة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها".

بدوره، قال رئيس هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة، إن الشعب الفلسطيني يقدم صورة للعالم بالتضحية والعطاء دفاعاً عن الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى الجهود الملكية في دعم صمود الأهل في غزة وتقديم الدعم المتواصل بشتى الوسائل والطرق، إضافة إلى جهود جلالة الملك والحكومة لحث المجتمع الدولي على وقف الحرب على قطاع غزة وتقديم يد العون للاهل في فلسطين وبشكل مستمر.

من جهته أشار منسق هيئة شباب كلنا الأردن بإربد سامر مراشدة، الى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنفذها الهيئة لتعريف الشباب بأهمية الجهود الدبلوماسية الأردنية المبذولة على الصعيدين الدولي والمحلي، إضافة إلى إطلاع الشباب على جهود الأردن الرسمية والشعبية في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الأهل في فلسطين وغزة.

--(بترا)

ع ع/م ق/ اح

07/12/2023 18:11:27