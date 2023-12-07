Friday, 08 December 2023 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تحاصر مدرسة في بيت لاهيا تؤوي آلاف النازحين

12/7/2023 2:41:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 7 كانون الأول (بترا)- حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة خليفة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة اليوم الخميس، تؤوي نحو 7 آلاف نازح واعتلى قناصون اسرائيليون عدة بنايات بجوار المدرسة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.
ووصف شهود العيان ظروف المحاصرين في المدرسة بـ "غير المعقولة"، مؤكدين أن عددا من المحاصرين استشهدوا وتم دفنهم في باحات المدرسة بسبب الحصار الخانق عليها.
--(بترا)
رصد / ف ق/اح
07/12/2023 17:56:15

MENAFN07122023000117011021ID1107557213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث