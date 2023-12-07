قوات الاحتلال تحاصر مدرسة في بيت لاهيا تؤوي آلاف النازحين

قوات الاحتلال تحاصر مدرسة في بيت لاهيا تؤوي آلاف النازحين
التاريخ
12/7/2023 2:41:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة خليفة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة اليوم الخميس، تؤوي نحو 7 آلاف نازح واعتلى قناصون اسرائيليون عدة بنايات بجوار المدرسة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.
ووصف شهود العيان ظروف المحاصرين في المدرسة بـ "غير المعقولة"، مؤكدين أن عددا من المحاصرين استشهدوا وتم دفنهم في باحات المدرسة بسبب الحصار الخانق عليها.
--(بترا)
رصد / ف ق/اح
07/12/2023 17:56:15
MENAFN07122023000117011021ID1107557213
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