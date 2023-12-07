قوات الاحتلال تحاصر مدرسة في بيت لاهيا تؤوي آلاف النازحين

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 7 كانون الأول (بترا)- حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة خليفة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة اليوم الخميس، تؤوي نحو 7 آلاف نازح واعتلى قناصون اسرائيليون عدة بنايات بجوار المدرسة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.

ووصف شهود العيان ظروف المحاصرين في المدرسة بـ "غير المعقولة"، مؤكدين أن عددا من المحاصرين استشهدوا وتم دفنهم في باحات المدرسة بسبب الحصار الخانق عليها.

--(بترا)

رصد / ف ق/اح

07/12/2023 17:56:15