منتخب الناشئين يختار 23 لاعبا لبطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا) - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم بقيادة المدرب عبدالله القططي 23 لاعباً لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، والتي تقام خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول الحالي في سلطنة عُمان.
وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، أزد يعيش، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، ماجد العدوان، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمود قابوق، ضياء الدين هشام، حمزة الغبيش، أكرم ابو عاقولة، حسين ذيابات، وأحمد الربايعة.
وغادر وفد المنتخب مساء اليوم الخميس إلى سلطنة عُمان، لخوض منافسات البطولة.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسوريا فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من، عُمان (المستضيف)، العراق، اليمن، ولبنان.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء 12 الحالي على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء سوريا في 16 من الشهر ذاته.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.
وكان المنتخب الوطني أقام معسكرا تدريبيا في الاردن الأسبوع الماضي، تخلله مواجهة نظيره العراقي مرتين وديا، حيث تعادل الجانبان في المباراة الأولى بدون أهداف، قبل أن يتجدد التعادل في اللقاء الثاني 1-1، ضمن التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا.
--(بترا)
خ خ/م ق/اح
07/12/2023 17:25:49
MENAFN07122023000117011021ID1107557212
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