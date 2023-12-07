منتخب الناشئين يختار 23 لاعبا لبطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا) - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم بقيادة المدرب عبدالله القططي 23 لاعباً لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، والتي تقام خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول الحالي في سلطنة عُمان.

وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، أزد يعيش، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، ماجد العدوان، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمود قابوق، ضياء الدين هشام، حمزة الغبيش، أكرم ابو عاقولة، حسين ذيابات، وأحمد الربايعة.

وغادر وفد المنتخب مساء اليوم الخميس إلى سلطنة عُمان، لخوض منافسات البطولة.

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسوريا فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من، عُمان (المستضيف)، العراق، اليمن، ولبنان.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء 12 الحالي على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء سوريا في 16 من الشهر ذاته.

وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب الوطني أقام معسكرا تدريبيا في الاردن الأسبوع الماضي، تخلله مواجهة نظيره العراقي مرتين وديا، حيث تعادل الجانبان في المباراة الأولى بدون أهداف، قبل أن يتجدد التعادل في اللقاء الثاني 1-1، ضمن التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا.

--(بترا)

خ خ/م ق/اح

07/12/2023 17:25:49