روسيا: التصويت على انتخابات رئاسية في آذار المقبل

روسيا: التصويت على انتخابات رئاسية في آذار المقبل
التاريخ
12/7/2023 2:41:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 7 كانون الأول (بترا)- صوّت مجلس الاتحاد الروسي اليوم الخميس، على إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 آذار العام المقبل، فيما لم يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه الترشح لفترة رئاسية جديدة.
وقال مجلس الاتحاد الروسي في بيان:
وينص القرار الذي تبناه أعضاء مجلس الاتحاد بالإجماع على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 آذار 2024، وهو القرار الذي يمثل بداية الحملة الرئاسية.
--(بترا)
س ح/م ق/اح
07/12/2023 17:22:53
MENAFN07122023000117011021ID1107557211
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