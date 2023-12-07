روسيا: التصويت على انتخابات رئاسية في آذار المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 7 كانون الأول (بترا)- صوّت مجلس الاتحاد الروسي اليوم الخميس، على إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 آذار العام المقبل، فيما لم يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال مجلس الاتحاد الروسي في بيان:

وينص القرار الذي تبناه أعضاء مجلس الاتحاد بالإجماع على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 آذار 2024، وهو القرار الذي يمثل بداية الحملة الرئاسية.

--(بترا)

س ح/م ق/اح

07/12/2023 17:22:53