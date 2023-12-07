30 شهيداً في غارة إسرائيلية على حي الدرج بغزة

30 شهيداً في غارة إسرائيلية على حي الدرج بغزة
التاريخ
12/7/2023 2:41:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- استشهد 30 فلسطينياً اليوم الخميس جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، نقلاً عن مصادر طبية .
--(بترا)
رصد/ف ق/اح
07/12/2023 17:16:36
MENAFN07122023000117011021ID1107557210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.