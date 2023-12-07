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6817 فلسطينيا يراجعون المستشفى الميداني الاردني نابلس

12/7/2023 2:41:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الاول (بترا)- قدم المستشفى الميداني الاردني نابلس/1 خدمات طبية متميزة ومتنوعة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انشائه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وحتى اليوم.
وبلغ عدد المراجعين للمستشفى 6817 مريضا، فيما اجرت الكوادر الطبية فيه 27 عملية جراحية مختلفة.
كما بلغ عدد حالات الادخال للمستشفى 10 حالات نظرا لحاجتها لمزيد من المتابعة الطبية، في وقت بلغ فيه عدد الوصفات الطبية لمراجعي المستشفى 2360 وصفة.
وقال قائد المستشفى إن طوقم المستشفى تواصل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لطالبيها من الأشقاء الفلسطينينيين في مدينة نابلس وضواحيها، مشيرا الى أن معدل المرجعات اليومية للمستشفى تتراوح بين 600- 800 حالة يوميا.
وأضاف، ان المستشفى أعد برنامجا لمناوبات العيادات التخصصية من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا من الأحد الى الخميس اسبوعيا، في حين يعمل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة يوميا.
وأشار الى أن عدد الكوادر الطبية والادارية في المستشفى يبلغ 121 من بينهم 18 أخصائي جراحة.
--(بترا)
ل م/اح
07/12/2023 17:12:55

MENAFN07122023000117011021ID1107557209

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