6817 فلسطينيا يراجعون المستشفى الميداني الاردني نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الاول (بترا)- قدم المستشفى الميداني الاردني نابلس/1 خدمات طبية متميزة ومتنوعة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انشائه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وحتى اليوم.
وبلغ عدد المراجعين للمستشفى 6817 مريضا، فيما اجرت الكوادر الطبية فيه 27 عملية جراحية مختلفة.
كما بلغ عدد حالات الادخال للمستشفى 10 حالات نظرا لحاجتها لمزيد من المتابعة الطبية، في وقت بلغ فيه عدد الوصفات الطبية لمراجعي المستشفى 2360 وصفة.
وقال قائد المستشفى إن طوقم المستشفى تواصل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لطالبيها من الأشقاء الفلسطينينيين في مدينة نابلس وضواحيها، مشيرا الى أن معدل المرجعات اليومية للمستشفى تتراوح بين 600- 800 حالة يوميا.
وأضاف، ان المستشفى أعد برنامجا لمناوبات العيادات التخصصية من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا من الأحد الى الخميس اسبوعيا، في حين يعمل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة يوميا.
وأشار الى أن عدد الكوادر الطبية والادارية في المستشفى يبلغ 121 من بينهم 18 أخصائي جراحة.
--(بترا)
ل م/اح
07/12/2023 17:12:55
MENAFN07122023000117011021ID1107557209
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