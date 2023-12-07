هناندة يؤكد أهمية المهارات الرقمية في مستقبل الوظائف وسوق العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 7 كانون الأول (بترا) اشرف الغزاوي- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، أهمية المهارات الرقمية لمستقبل الوظائف وسوق العمل الذي سيعتمد عليها، ودور التعلم المستمر وتطوير المهارات في مجال التكنولوجيا.

وبين هناندة أن الأردن استطاع خلال مئة عام الماضية التغلب على التحديات رغم قلة موارده، بفضل قوته المتمثلة بإلانسان القادر على العطاء وتجاوز التحديات.

جاء ذلك خلال حواره اليوم الخميس، مع مجموعة من طلبة جامعة اليرموك من كليات "الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والعلوم"، ضمن برنامج (Co-Teaching) الهادف الى توفير فرصة للشباب للتواصل مع المحترفين المتفوقين في مجال التكنولوجيا، والسعي للحصول على الإرشاد.

وأشار هناندة إلى أن الأردن كان صاحب الريادة والسبق في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، وكان من أوائل الدول التي بادرت إلى إنشاء صندوق استثماري لتكنولوجيا المعلومات بقيمة مليوني دولار عام 1988، مبينا أن هذا يدلل على أن الأردن كان سباقا في الإبداع والابتكار وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع.

وأضاف، وفي عام 2000 تم إنشاء ثاني صندوق استثماري يخص تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني استندت على قدرة الريادة والاستثمار في حل الكثير من التحديات والمشكلات التي تواجهنا، مشيرا الى أن كان أول دولة تؤسس محرك بحث باللغة العربية "مكتوب"، وأول دولة تُطلق منصة بريد إلكتروني عربي.

ولفت هناندة إلى مساهمة الكفاءات الأردنية الفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة العربية وخارجها، لافتا إلى وجود ما يقارب 50 ألف شخص أردني يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل مباشر، وما يقارب 80 ألف شخص يعملون في هذا القطاع بشكل غير مباشر من خلال المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا في عملها كالنقل الذكي والمطابخ المنزلية.

وأشار إلى وجود ما يقارب 70 ألف طالب جامعي مسجلين في "الضمان الاجتماعي" يعملون بوظائف دائمة، جُلهم يتمتعون بالمهارات الرقمية الحديثة، مؤكدا وجود ما يقارب 4 آلاف أردني يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات عام 2018 كانوا يعملون من داخل المملكة لشركات خارج الأردن، ليرتفع هذا الرقم إلى 25 ألف شخص يعملون في هذا القطاع اليوم كمطوري برامج وفي مراكز الاتصال أو الدعم الفني المتقدم.

وعرض هناندة لجهود الوزارة فيما يخص طلبة الجامعات، والمتمثل بتطوير كفاءاتهم على صعيد المهارات الرقمية، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة على مقاعد الدارسة والخريجين لمتطلبات سوق العمل في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا أن مستقبل العالم رقمي وإنسان المستقبل رقمي أيضا.

وأشاد بخريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجامعات الأردنية الذين باتوا ينافسون عالميا من خلال ما تمتلكه هذه الجامعات من نظام تعليمي يمتلك القدرة العلمية على تخريج كفاءات تمتلك المعرفة والجودة، وهذا بشهادة الشركات التي توظفهم.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور اسلام مسّاد، أن الموارد البشرية تُمثل رأس مال التنمية الأردنية المستدامة، ونجح الإنسان الأردني بفضل جهود القيادة الهاشمية في صياغة أبجديات الإبداع في شتى المواقع التي شغلها، مشيرا الى أن مسؤولية الجامعة هي في إعــداد الكفــاءات العلميــة التي تسـهم فـي بناء اقتصـاد المعرفـة عبر بيئـة جامعيـة محفـزة للإبداع ومستجيبة لمتطلبــات المجتمــع .

وقال، إن الجامعة تحرص على تطوير مهارات طلبتها وتعزيزها والبناء عليها، وخطت في سبيل ذلك خطوات بناءة، حيث عمدت إلى إدماج حزم مساقات لعدد من اللغات الأجنبية كالفرنسية والإسبانية والتركية والألمانية والصينية في الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس اعتبارا من العام الجامعي الماضي.

وأكد مسّاد، أن الجامعة كانت أول من استجاب لبرنامج تطوير مهارات الطلبة تماشيا مع متطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة من خلال إضافة مساقات إجبارية في التأهيل الوظيفي هدفها تعزيز المهارات الوظيفية للطلبة، لافتا إلى مساق "الذكاء الاصطناعي في الهندسة" الذي استحدثته كلية الحجاوي كمساق إجباري لجميع تخصصاتها الهندسية.

-- (بترا)

أ غ / ف م/اح

07/12/2023 16:59:01