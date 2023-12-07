الوزارية المشتركة تبدأ جولة دولية جديدة

الوزارية المشتركة تبدأ جولة دولية جديدة
التاريخ
12/7/2023 2:41:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- يبدأ، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، جولة وزارية تبدأ بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وتشمل الجولة دولا أخرى، تستهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة.
--(بترا)
ص خ/ف م/رق
07/12/2023 16:37:14
MENAFN07122023000117011021ID1107557206
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