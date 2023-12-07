الوزارية المشتركة تبدأ جولة دولية جديدة

عمان 7 كانون الأول (بترا)- يبدأ، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، جولة وزارية تبدأ بالعاصمة الأميركية ‎واشنطن. وتشمل الجولة دولا أخرى، تستهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على ‎غزة. --(بترا) ص خ/ف م/رق 07/12/2023 16:37:14

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