2040 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2040 طنا، منها 1242طن خضار، و567 طن فواكه، و230 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 15 و25، والجزر بين 60 و80، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و70قرشا.

--(بترا)

رح/ ف م/رق

07/12/2023 16:35:14