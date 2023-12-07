توقيف موظف بالبشير بتهمة تزوير تحويلات مرضى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف موظف يعمل في مستشفى البشير، 15 يوما في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل متهم بجناية التزوير.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنها حولت القضية الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة، حيث أن المتهم كان يزوّر تحويلات طبيّة لبعض معارفه وأصدقائه بأسماء وتواقيع أطباء يعملون في مستشفى البشير دون علمهم، مما كبّد الخزينة نفقات مالية دون وجه حق.

--(بترا)

ب ص/ف م/رق

07/12/2023 16:23:43