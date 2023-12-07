التعاون الإسلامي: مبادرة غوتيريش لوقف النار بغزة خطوة مسؤولة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- اعتبر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" مجلس الأمن الدولي إلى إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة بموجب المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، خطوة مسؤولة.

وأكد طه اليوم الخميس بحسب ما نقلت وكالة "واس" الرسمية السعودية، "مبادرة غوتيريش خطوة مهمة وضرورية لتفعيل دور ومسؤولية مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن تجاه وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ف م/اح

07/12/2023 16:06:34