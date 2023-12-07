التعاون الإسلامي: مبادرة غوتيريش لوقف النار بغزة خطوة مسؤولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- اعتبر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" مجلس الأمن الدولي إلى إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة بموجب المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، خطوة مسؤولة.
وأكد طه اليوم الخميس بحسب ما نقلت وكالة "واس" الرسمية السعودية، "مبادرة غوتيريش خطوة مهمة وضرورية لتفعيل دور ومسؤولية مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن تجاه وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/اح
07/12/2023 16:06:34
MENAFN07122023000117011021ID1107557203
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