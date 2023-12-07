السعودية وروسيا: لا أمن ولا استقرار إلا بحل الدولتين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- أكدت السعودية وروسيا، أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين "إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين؛ وبما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وبحسب وكالة "واس" الرسمية السعودية، جدد الجانبان في بيان مشترك اليوم الخميس، في ختام زيارة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، بحث خلالها وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الأوضاع في المنطقة، عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين.
وأعرب الجانبان "عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة"، مشددين على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مؤكدين عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشددا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
07/12/2023 15:56:58
MENAFN07122023000117011021ID1107557202
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