السعودية وروسيا: لا أمن ولا استقرار إلا بحل الدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- أكدت السعودية وروسيا، أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين "إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين؛ وبما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وبحسب وكالة "واس" الرسمية السعودية، جدد الجانبان في بيان مشترك اليوم الخميس، في ختام زيارة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، بحث خلالها وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الأوضاع في المنطقة، عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين.

وأعرب الجانبان "عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة"، مشددين على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مؤكدين عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشددا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

07/12/2023 15:56:58