اختتام دورة صحفية شاملة في (بترا)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- اختتمت، اليوم الخميس، في المركز التدريبي بوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، فعاليات الدورة الصحفية الشاملة، بمشاركة 23 خريجا من كليات الصحافة والإعلام، والراغبين بممارسة العمل الصحفي.
وهدفت الدورة التي نفذتها الوكالة في إطار المسؤولية المجتمعية واستمرت 5 أيام، إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلقة بمختلف فنون العمل الصحفي، وتعريفهم بأساسيات كتابة الخبر والتقرير والتحقيق والمقابلة، والصورة الإخبارية والتصوير الصحفي.
كما هدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين مهارات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إعلاميا، مثلما تضمن تطبيقات عملية شملت معظم الفنون الصحفية.
وقال مدير التدريب في الوكالة الزميل جميل البرماوي، إن الوكالة عملت خلال هذا العام على عقد العديد من البرامج التدريبية التي استهدفت خريجي الصحافة والإعلام، بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتدريبهم على أفضل الممارسات المهنية في العمل الصحفي والإعلامي.
وبين أن التطور التكنولوجي المتسارع، والذي انعكس على التطور في وسائل الإعلام، بحاجة إلى متابعة مستمرة في التدريب والتأهيل، خصوصا في التعامل مع الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي أصبح من أساسيات العمل في المؤسسات الإعلامية.
--(بترا)
ص م/ف م/رق
07/12/2023 15:31:16
MENAFN07122023000117011021ID1107557201
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