اختتام دورة صحفية شاملة في (بترا)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- اختتمت، اليوم الخميس، في المركز التدريبي بوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، فعاليات الدورة الصحفية الشاملة، بمشاركة 23 خريجا من كليات الصحافة والإعلام، والراغبين بممارسة العمل الصحفي.

وهدفت الدورة التي نفذتها الوكالة في إطار المسؤولية المجتمعية واستمرت 5 أيام، إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلقة بمختلف فنون العمل الصحفي، وتعريفهم بأساسيات كتابة الخبر والتقرير والتحقيق والمقابلة، والصورة الإخبارية والتصوير الصحفي.

كما هدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين مهارات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إعلاميا، مثلما تضمن تطبيقات عملية شملت معظم الفنون الصحفية.

وقال مدير التدريب في الوكالة الزميل جميل البرماوي، إن الوكالة عملت خلال هذا العام على عقد العديد من البرامج التدريبية التي استهدفت خريجي الصحافة والإعلام، بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتدريبهم على أفضل الممارسات المهنية في العمل الصحفي والإعلامي.

وبين أن التطور التكنولوجي المتسارع، والذي انعكس على التطور في وسائل الإعلام، بحاجة إلى متابعة مستمرة في التدريب والتأهيل، خصوصا في التعامل مع الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي أصبح من أساسيات العمل في المؤسسات الإعلامية.

--(بترا)

ص م/ف م/رق

07/12/2023 15:31:16