الكرك: تكريم الفائزين بجائزة الراحل محمد عياش ملحم الأدبية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 7 كانون الأول (بترا)- كرّمت جمعية تواصل الثقافية، اليوم الخميس، في مركز الحسن الثقافي بالكرك، الفائزين بجائزة "ابن الجنوب.. الراحل محمد عياش ملحم الأدبية" في الدورة الثانية، حقل القصة القصيرة.

وتستهدف الجائزة محافظات الجنوب: الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة، إيمانا من الجمعية بضرورة دعم الشباب الموهوبين في حقول السرد.

وقال رئيس مجلس إدارة الجائزة الكاتب مفلح العدوان، إنه تقدم للجائزة 13 عملا قصصيا من مختلف محافظات الجنوب، كشفت عن قدرات عالية من الإبداع والتميز والمواهب الأدبية.

من جانبه، قال منسق الجائزة مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أن أهمية الجائزة تكمن من انطلاقها من محافظات الجنوب واستهدافها شريحة واسعة من الشباب والشابات".

من جهتها، استعرضت الدكتورة ريما ملحم، بدايات تأسيس الجائزة وتشكيل مجلس إدارتها، والعناوين التي تستحق الكتابة بها، واختيار محافظات الجنوب بشكل خاص لارتباط الراحل محمد عياش بعلاقات وثيقة مع أبناء الجنوب.

كما وجه عضو مجلس ادارة الجائزة الكاتب حسين نشوان، رسالة إلى الشباب بعدم التوقف عن القراءة والتعمق بها بمختلف أنواعها، لتعميق التجارب وصقل المواهب الإبداعية والإطلاع على تجارب كبار الكتاب.

وأشارت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إلى أهمية الجائزة بحياة جيل الشباب وخاصة المناطق البعيدة عن المركز، وتشجيع القراءة والكتابة.

وحل في المركز الأول للجائزة، بيان مبارك عن مجموعتها "شمس"، وفي المركز الثاني الدكتور عبدالله القراقعة عن مجموعته "ظلال قبل المغيب "، وفي المركز الثالث الدكتورة بيان الشقور عن مجموعتها "أزقة تحت المجهر".

--(بترا)

ع ج/ف م/رق

07/12/2023 15:28:29