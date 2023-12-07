الكرك: تكريم الفائزين بجائزة الراحل محمد عياش ملحم الأدبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 7 كانون الأول (بترا)- كرّمت جمعية تواصل الثقافية، اليوم الخميس، في مركز الحسن الثقافي بالكرك، الفائزين بجائزة "ابن الجنوب.. الراحل محمد عياش ملحم الأدبية" في الدورة الثانية، حقل القصة القصيرة.
وتستهدف الجائزة محافظات الجنوب: الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة، إيمانا من الجمعية بضرورة دعم الشباب الموهوبين في حقول السرد.
وقال رئيس مجلس إدارة الجائزة الكاتب مفلح العدوان، إنه تقدم للجائزة 13 عملا قصصيا من مختلف محافظات الجنوب، كشفت عن قدرات عالية من الإبداع والتميز والمواهب الأدبية.
من جانبه، قال منسق الجائزة مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أن أهمية الجائزة تكمن من انطلاقها من محافظات الجنوب واستهدافها شريحة واسعة من الشباب والشابات".
من جهتها، استعرضت الدكتورة ريما ملحم، بدايات تأسيس الجائزة وتشكيل مجلس إدارتها، والعناوين التي تستحق الكتابة بها، واختيار محافظات الجنوب بشكل خاص لارتباط الراحل محمد عياش بعلاقات وثيقة مع أبناء الجنوب.
كما وجه عضو مجلس ادارة الجائزة الكاتب حسين نشوان، رسالة إلى الشباب بعدم التوقف عن القراءة والتعمق بها بمختلف أنواعها، لتعميق التجارب وصقل المواهب الإبداعية والإطلاع على تجارب كبار الكتاب.
وأشارت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إلى أهمية الجائزة بحياة جيل الشباب وخاصة المناطق البعيدة عن المركز، وتشجيع القراءة والكتابة.
وحل في المركز الأول للجائزة، بيان مبارك عن مجموعتها "شمس"، وفي المركز الثاني الدكتور عبدالله القراقعة عن مجموعته "ظلال قبل المغيب "، وفي المركز الثالث الدكتورة بيان الشقور عن مجموعتها "أزقة تحت المجهر".
--(بترا)
ع ج/ف م/رق
07/12/2023 15:28:29
MENAFN07122023000117011021ID1107557200
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