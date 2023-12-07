التعليم النيابية تكرم مدرسة الملك عبدالله الثاني لفوزها بمشروع تحدي القراءة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 كانون الأول (بترا)- أماني الحمزات- كرمت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الخميس، مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد، لفوزها بمشروع تحدي القراءة العربي للعام الحالي، في دورته السابعة ضمن فئة المدرسة المتميزة.

وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، أهمية تعميم هذا النوع من قصص النجاح والتميز وتجذير ثقافة التميز في مدارس المملكة، والانتقال بالتعليم إلى مستويات أكثر تقدماً وتلبية لمتطلبات العصر.

وناقش أعضاء اللجنة، محمد عكور، وآمال الشقران، والمهندس عطا أبداح، أهم التحديات واحتياجات العملية التعليمية بشكل عام سواء للطلبة والبيئة المدرسية والمعلمين في مديرية قصبة إربد، كونها تضم أكبر عدد مدارس في المملكة.

وقدم النواب جملة من الاستفسارات والملاحظات التي من شأنها تحسين ورفع مستوى العملية التعليمية، مشيرين إلى أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والقضايا مع المعنيين.

وتحدث مدير التربية حمزة نجادات، حول أهم الخطط الاستراتيجية لمتابعة العملية التعليمية داخل الغرف الصفية.

بدورها، قالت مديرة المدرسة تماضر مهيدات، إن هذا الفوز سيدفع المدرسة نحو المزيد من التصميم على مواصلة التميز كنهج وأسلوب في العملية التربوية، وتحفيز الابداع لدى الطلبة وتعزيز قدراتهم الذهنية والأدائية.

--(بترا)

ا ح/م ف/رق

07/12/2023 15:19:55