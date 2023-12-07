التعليم النيابية تكرم مدرسة الملك عبدالله الثاني لفوزها بمشروع تحدي القراءة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 كانون الأول (بترا)- أماني الحمزات- كرمت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الخميس، مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد، لفوزها بمشروع تحدي القراءة العربي للعام الحالي، في دورته السابعة ضمن فئة المدرسة المتميزة.
وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، أهمية تعميم هذا النوع من قصص النجاح والتميز وتجذير ثقافة التميز في مدارس المملكة، والانتقال بالتعليم إلى مستويات أكثر تقدماً وتلبية لمتطلبات العصر.
وناقش أعضاء اللجنة، محمد عكور، وآمال الشقران، والمهندس عطا أبداح، أهم التحديات واحتياجات العملية التعليمية بشكل عام سواء للطلبة والبيئة المدرسية والمعلمين في مديرية قصبة إربد، كونها تضم أكبر عدد مدارس في المملكة.
وقدم النواب جملة من الاستفسارات والملاحظات التي من شأنها تحسين ورفع مستوى العملية التعليمية، مشيرين إلى أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والقضايا مع المعنيين.
وتحدث مدير التربية حمزة نجادات، حول أهم الخطط الاستراتيجية لمتابعة العملية التعليمية داخل الغرف الصفية.
بدورها، قالت مديرة المدرسة تماضر مهيدات، إن هذا الفوز سيدفع المدرسة نحو المزيد من التصميم على مواصلة التميز كنهج وأسلوب في العملية التربوية، وتحفيز الابداع لدى الطلبة وتعزيز قدراتهم الذهنية والأدائية.
--(بترا)
ا ح/م ف/رق
07/12/2023 15:19:55
MENAFN07122023000117011021ID1107557199
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