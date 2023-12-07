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وفد اقتصادي أردني يبحث في عمان زيادة حجم التبادل التجاري

12/7/2023 2:41:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- بحث وفد اقتصادي برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد، مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، سبل التعاون بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الاستيرادية والتصديرية.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، أكد الكايد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، داعيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي لا يتجاوز 60 مليون دولار.
من جهته، أكد الرواس تسخير إمكانات الغرفة لدعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين والرغبة بزيادة حجم وعدد النشاطات واللقاءات المشتركة وتنظيم المعارض بين الجانبين.
وشارك الوفد الأردني الذي ضم مديرة مؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، وممثلين عن مركز البحوث الزراعية، وجمعية مصدري الخضار والفواكه، وعدد من كبار التجار والمصدرين المستفيدين في افتتاح المعرض الغذائي العُماني 2023، وأجرى لقاءات ثنائية مع شركات ريادية ومستوردة، كما زار بعض الأسواق التجارية.
وخلال زيارة الوفد لمؤسسة "شراكة" المتخصصة بدعم الشركات الصغيرة، أكد رئيسها التنفيذي علي بن أحمد مقيلا التوجه للاستفادة من التجربة الأردنية وخبرة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ن ش/م ف/اح
07/12/2023 14:57:15

MENAFN07122023000117011021ID1107557198

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