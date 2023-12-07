الخارجية تشارك بالمؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 كانون الأول (بترا)- شارك أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، أمس الأربعاء، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وجاءت مشاركة السفير القطارنة بدعوة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ومشاركة العديد من الدول المانحة، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد القطارنة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن الأردن يبذل جهودا سياسية كبيرة لوقف الحرب المستعرة على غزة وحماية المدنيين، وكذلك جهودا مكثفة لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة من خلال عدد من المؤسسات، بما في ذلك الهيئة الخيرية الهاشمية، والخدمات الطبية الملكية.

وتابع "كما استضاف جلالة الملك الاجتماع التنسيقي لعملية العقبة لإغاثة غزة في 30 تشرين الثاني الماضي، حيث أعطى المشاركون فيه الأولوية لتوفير الإمدادات الإنسانية الآمنة وغير المقيدة وغير المشروطة، وتوسيع نطاق توصيل الوقود، وفتح نقاط وصول إضافية إلى غزة".

وأشار القطارنة إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد ويعترف بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وأن يبذل المزيد من الجهد لتمكينها".

--(بترا)

ص خ/م ف/رق

07/12/2023 14:56:48