الحكومة اللبنانية تدين مجددا استهداف إسرائيل الصحفيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 7 كانون الأول( بترا)- دان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجددا استهداف إسرائيل الطواقم الصحفية خلال عدوانها المستمر على لبنان ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم.
جاء ذلك تعليقا على التقريرين اللذين اصدرتهما وكالتا "رويترز" و"الصحافة الفرنسية" بشأن مقتل الصحفي والمصوّر في رويترز عصام عبدالله وجرح ستة آخرين بقصف إسرائيلي مباشر عليهم في الثالث عشر من تشرين الأول الماضي خلال تغطية أحداث جنوب لبنان.
وقال ميقاتي إن الإجرام الإسرائيلي لا حدود له في غزة وجنوب لبنان، وكذلك استهداف المؤسسات الإعلامية بهدف إسكات كل صوت يفضح العدوان الإسرائيلي.
وأضاف إن الحكومة اللبنانية ستتخذ الإجراءات كافة لضم التقريرين إلى الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي ومتابعتها.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام باشرت الإجراءات العملية لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة.
--(بترا)
ف ج
07/12/2023 14:27:17
MENAFN07122023000117011021ID1107557195
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