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الحكومة اللبنانية تدين مجددا استهداف إسرائيل الصحفيين

12/7/2023 2:41:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 7 كانون الأول( بترا)- دان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجددا استهداف إسرائيل الطواقم الصحفية خلال عدوانها المستمر على لبنان ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم.
جاء ذلك تعليقا على التقريرين اللذين اصدرتهما وكالتا "رويترز" و"الصحافة الفرنسية" بشأن مقتل الصحفي والمصوّر في رويترز عصام عبدالله وجرح ستة آخرين بقصف إسرائيلي مباشر عليهم في الثالث عشر من تشرين الأول الماضي خلال تغطية أحداث جنوب لبنان.
وقال ميقاتي إن الإجرام الإسرائيلي لا حدود له في غزة وجنوب لبنان، وكذلك استهداف المؤسسات الإعلامية بهدف إسكات كل صوت يفضح العدوان الإسرائيلي.
وأضاف إن الحكومة اللبنانية ستتخذ الإجراءات كافة لضم التقريرين إلى الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي ومتابعتها.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام باشرت الإجراءات العملية لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة.
--(بترا)
ف ج
07/12/2023 14:27:17

MENAFN07122023000117011021ID1107557195

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