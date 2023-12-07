بحث تفعيل منظومة حكيم بالمستشفيات الخاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- بحثت جمعية المستشفيات الخاصة مع شركة الحوسبة الصحية الدولية "حكيم" ولجنة مصغرة تمثل المستشفيات الخاصة، اليوم الخميس، تفعيل منظومة حكيم.

وبحسب بيان للجمعية، قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أحمد الأحمد، إن العمل ضمن منظومة حكيم يحقق التكامل في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مؤكدا أن الجمعية ستقوم بمخاطبة وحدة الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي لتقوم بدورها بإلزام شركات التأمين بالعمل ضمن منظومة حكيم.

من جهته، أوضح مدير عام شركة الحوسبة الصحية الدولية حكيم اللحام، أن التواصل مع البنك المركزي يهدف لإلزام شركات التأمين بالعمل ضمن منظومة حكيم لتسريع وتسهيل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

كما اقترح تعيين ضابط ارتباط لديهم للعمل في البنك المركزي لتسهيل التواصل بين جميع الأطراف، مؤكدا انه بإمكان البنك المركزي فرض مخالفات على كل طرف لا يقوم بتفعيل منظومة حكيم بموجب القانون.

وناقش الاجتماع بعض التحديات التي تواجه المستشفيات مثل إدخال رد شركات التأمين على المطالبات على نظام المستشفى وليس على المنصة الخاصة بشركات التأمين، ورفض المطالبة دون ذكر الأسباب.

وتم اقتراح تشكيل فريق تقني من شركة حكيم وشركات التأمين والمستشفيات، لتسهيل التواصل وتقديم الحلول المناسبة،.

يشار إلى ان تفعيل منظومة حكيم تهدف الى ايجاد منظومة تأمين صحية شاملة، الأمر الذي من شأنه استقطاب شركات تأمين دولية والتعاون معها لتحسين الإيرادات والنهوض بالخدمات الصحية.

--(بترا)

ع د/أ أ/اح

07/12/2023 14:16:22