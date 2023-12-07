لبنان يدين ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 7 كانون الأول (بترا)- دان لبنان الأعمال الإجرامية التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، وتزايدها بشكل مقلق للغاية في الأسابيع الأخيرة.

وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا جاء فيه، إن تزايد هذه الأعمال بشكل مقلق للغاية في الأسابيع الأخيرة دون أي رادع أو محاسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، أدى إلى سقوط حوالي ألف شهيد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية خلال العام الحالي.

وندد البيان، بقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مستوطنة جديدة على أراض في القدس الشرقية المحتلة، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالقوة، وهدم منازل الفلسطينيين، وطرد ساكنيها، والخطوات الهادفة إلى التهجير القسري للسكان، وما تمثله هذه الأعمال الاستفزازية من خروق فاضحة وانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية الهادفة إلى تقويض كل الفرص والمبادرات التي تسعى إلى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا، وإلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية.

وتابع، كما تتزامن هذه الأعمال العدوانية مع الحرب الشرسة على قطاع غزة التي تدمر السلام بصورة ممنهجة، وتحصد آلاف القتلى والجرحى من المدنيين العزل، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن."

من جهته، قال بطريرك الموارنة بشارة الراعي إن حل الدولتين هو الذي يحقق السلام، وسنعمل على أن نكون صانعي السلام.

وأضاف خلال جولة تفقدية على قرى الجنوب اللبناني المتاخمة للحدود مع اسرائيل، "علينا أن نعمل من أجل

القضية الفلسطينية، ونعلن أننا بثقافتنا الروحية واللبنانية لا نرضى أن تشطب هذه القضية بلحظة سريعة بل نسعى للسلام الدائم".

وقال " إن هذه الحرب مدمرة ليست فقط في غزة بل هي حرب خارجة عن كل الحضارة والقوانين الإنسانية، وأتينا لنعلن السلام، وبدون سلام لا يوجد حياة، وكل إنسان له دور، ولا نرضى أن يشوه دور الإنسان، ونريد أن نقف في وجه الحقد والكراهية والبغض، فهذه هي الثقافة اللبنانية الحقيقة، وهذه هي الثقافة الروحية الكنسية الحقيقية".

--(بترا)

ف ج

07/12/2023 14:14:43