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الآثار النيابية تبحث تحديات وكلاء السياحة والسفر

12/7/2023 2:41:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية، برئاسة النائب مجدي اليعقوب، خلال لقائها اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر، تحديات القطاع وسبل حلها.
وأكد اليعقوب، ضرورة تذليل التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد حلول جذرية لها، لافتاً إلى أهمية تهيئة بيئة سياحية منافسة عالمياً، لما يتميز به الأردن من مواقع فريدة ميزته على الخريطة السياحية في العالم.
وبين أن القطاع السياحي يعاني العديد من التحديات خاصة مع تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار، داعياً إلى تشخيص الواقع السياحي للمملكة، والعمل على إيجاد حلول له.
من جهته، استعرض رئيس الجمعية سهيل هلسه وأعضاء مجلس الإدارة، خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الجمعية، أبرز التحديات التي تواجه المكاتب السياحية والخطورة الواقعة عليها جراء المنافسة غير المشروعة.
وأشاروا إلى معاناة التذاكر المباشرة التي يقوم المواطنون بشرائها من المواقع الإلكترونية، وعدم وجود أي تمثيل رسمي لشركات الطيران الأجنبي للرد على استفسارات المسافرين ومشاكلهم.
وأكد أعضاء لجنة السياحة النيابية، تقديم كل الدعم لإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجهها، داعين إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن لجنتي السياحة النيابية، والاقتصاد والاستثمار، لبحث مشاكل القطاع السياحي وإيجاد الحلول لها.
--(بترا)
ح خ/م ف/رق
07/12/2023 14:13:59

MENAFN07122023000117011021ID1107557192

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