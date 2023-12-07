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الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف العمل بمركز إسعاف الجمعية نتيجة نفاد الوقود

12/7/2023 2:41:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 7 كانون الأول (بترا)- أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف العمل في مركز إسعاف الجمعية التابع له شمال غزة، نتيجة نفاد الوقود الخاص بالمركبات وخروج المستشفيات العاملة في شمال القطاع عن الخدمة، ما أدى إلى استحالة العمل على إخلاء الجرحى والشهداء.
وبحسب الموقع الرسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، ‏لا يزال العمل جارياً حتى اللحظة في النقطة الطبية، التي أقامها فريق إسعاف الجمعية في جباليا للتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة والتي تستقبل حوالي 250 جريحا يوميا.‏
--(بترا)
رصد/اغ/رق
07/12/2023 14:08:19

MENAFN07122023000117011021ID1107557191

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