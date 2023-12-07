الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف العمل بمركز إسعاف الجمعية نتيجة نفاد الوقود

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف العمل بمركز إسعاف الجمعية نتيجة نفاد الوقود
التاريخ
12/7/2023 2:41:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 كانون الأول (بترا)- أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف العمل في مركز إسعاف الجمعية التابع له شمال غزة، نتيجة نفاد الوقود الخاص بالمركبات وخروج المستشفيات العاملة في شمال القطاع عن الخدمة، ما أدى إلى استحالة العمل على إخلاء الجرحى والشهداء.
وبحسب الموقع الرسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، لا يزال العمل جارياً حتى اللحظة في النقطة الطبية، التي أقامها فريق إسعاف الجمعية في جباليا للتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة والتي تستقبل حوالي 250 جريحا يوميا.
--(بترا)
رصد/اغ/رق
07/12/2023 14:08:19
MENAFN07122023000117011021ID1107557191
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