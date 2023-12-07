الاحتلال يستهدف تاريخ غزة ويدمر مساجدها وكنائسها القديمة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 كانون الأول (بترا)- تعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه الهمجي على قطاع غزة تدمير عشرات الأماكن الأثرية والمنازل القديمة في القطاع في توجه فاضح لاستهداف الموروث الثقافي الفلسطيني.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مسجد "عثمان بن قشقار" الأثري في البلدة القديمة بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، وإلحاق أضرار في المنازل المجاورة.

وقد بني مسجد "عثمان بن قشقار 620 للهجرة في حي الزيتون شرق مدينة غزة ويعد من أقدم المساجد والأعيان الأثرية في قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، قالت وزارة الثقافة، إن طائرات الاحتلال قصفت 8 متاحف منذ بدء الحرب على قطاع غزة، منها متحف رفح ومتحف القرارة ومتحف خان يونس إضافة إلى تدمير معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة، بما فيها عشرات المباني التاريخية.

كما دمر الاحتلال تسعة دور نشر ومكتبات، وألحق أضرارا بعدد من المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عُرف منها 21 مركزاً، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة للتدمير بما فيها 20 مبنى تاريخيا معظمها كنائس ومساجد ومتاحف ومواقع أثرية وتدمير وتضرر 3 أستوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني.

ومن الأماكن الأثرية في قطاع غزة التي تعرضت للدمار خلال العدوان، المسجد العمري الكبير الكائن في حي الدرج بغزة

القديمة وهو أحد أهم المساجد وأقدمها في فلسطين وأول مساجد القطاع وقد أطلق عليه هذا الاسم نسبة للخليفة عمر بن الخطاب، وقد وصفه الرحالة ابن بطوطة بـ"المسجد الجميل".

واستهدف القصف الاسرائيلي كنيسة القديس برفيريو الكائنة في حي الزيتون ويُطلق عليها "كنيسة المقبرة"، وهي من أقدم الكنائس في العالم وتُعرف محليا باسم "كنيسة الروم الأرثوذكس"، ويعود تاريخ بنائها إلى عام 425 للميلاد، قبل أن يتم تجديدها عام 1856.

أما متحف رفح جنوبي قطاع غزة فقد كان مقصدا لدارسي تاريخ القطاع وتراثها، فيما يعد قصر السيد هاشم من أهم المساجد في مدينة غزة بالبلدة القديمة، حيث يوجد به قبر جد الرسول "صلى الله عليه وسلم" هاشم بن عبد مناف الذي ارتبط اسمه باسم المدينة، بالإضافة إلى قصر الباشا الواقع في حي الدرج ومسجد الظفر الدمري الذي يعتبر أحد الأماكن الأثرية في حي الشجاعية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.

كما دمر الاحتلال دار السقا الأثرية التي بناها أحمد السقا في القرن السابع عشر للميلاد عام 1661 في عهد السلطان محمد الرابع بن السلطان إبراهيم، ويُعتبر أول منتدى اقتصادي في فلسطين، وجرى تدميره أول مرة بقذيفة تعرض لها خلال حرب عام 1948.

وتعود الكنيسة البيزنطية الواقعة في جباليا وتعرضت للدمار الكامل إلى العهد البيزنطي، وتعد من أهم المواقع الأثرية في قطاع غزة ومن أبرز المعالم في بلاد الشام، كما استهدف الاحتلال بالقصف مقام الخضر في مدينة دير البلح، وهو أول دير مسيحي يُبنى في فلسطين على يد القديس هيلاريوس خلال الحقبة البيزنطية، الذي أقام فيه حتى مماته وهو أقدم دير في فلسطين.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

07/12/2023 14:06:11