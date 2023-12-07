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الاتحاد العربي للتايكواندو يبارك للأمير راشد بإنجازات المنتخب الوطني

12/7/2023 2:41:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- هنأ رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، إدريس الهلالي، سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو، بالإنجازات التي حققتها التايكواندو الأردنية في الأيام الأخيرة، التي بلغت ذروتها في تأهل 3 لاعبين أردنيين بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس 2024.
وبارك الهلالي في برقية رفعها إلى سمو الأمير، بحصول لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى ولاعبة المنتخب جوليانا الصادق، على ميداليتين برونزيتين في بطولة الجائزة الكبرى، التي اختتمت أخيرا في مانشستر.
كما بارك بتأهل لاعبي المنتخب صالح الشرباتي وزيد مصطفى وجوليانا الصادق إلى أولمبياد باريس بشكل مباشر، معتبرا أن هذا الانجاز الأردني يشكل فخرا كبيرا للرياضة العربية والقارية.
--(بترا)
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07/12/2023 13:56:31

MENAFN07122023000117011021ID1107557189

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