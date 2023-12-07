الاتحاد العربي للتايكواندو يبارك للأمير راشد بإنجازات المنتخب الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- هنأ رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، إدريس الهلالي، سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو، بالإنجازات التي حققتها التايكواندو الأردنية في الأيام الأخيرة، التي بلغت ذروتها في تأهل 3 لاعبين أردنيين بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس 2024.
وبارك الهلالي في برقية رفعها إلى سمو الأمير، بحصول لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى ولاعبة المنتخب جوليانا الصادق، على ميداليتين برونزيتين في بطولة الجائزة الكبرى، التي اختتمت أخيرا في مانشستر.
كما بارك بتأهل لاعبي المنتخب صالح الشرباتي وزيد مصطفى وجوليانا الصادق إلى أولمبياد باريس بشكل مباشر، معتبرا أن هذا الانجاز الأردني يشكل فخرا كبيرا للرياضة العربية والقارية.
--(بترا)
خ خ/أ أ/رق
07/12/2023 13:56:31
MENAFN07122023000117011021ID1107557189
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