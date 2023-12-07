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وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحصل على شهادة الآيزو

12/7/2023 2:41:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- حصلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، على شهادة الآيزو ISO9001:2015، في مجال إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية، من قبل شركة SGS الأردن.
وأكدت أمين عام الوزارة المهندسة اماني العزام، خلال الإعلان عن نتيجة التدقيق الداخلي على الوحدات التنظيمية في الوزارة من قبل الشركة، أهمية شهادة الآيزو في دعم أعمال الوزارة وضمان استنادها على نظام اجراءات موثق وثابت، مما يحقق الوضوح والاستدامة في العمل وتخفيض الكلف والنفقات وضمان ثقة الشركاء والمتعاملين بالمؤسسة وتحقيق رضى متلقي الخدمات.
وثمنت العزام جهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة وفريق شركة SGS على جهودهم خلال المرحلة التحضيرية وملاحظاتهم التي مكنت الوزارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بما يتوافق والممارسات الفضلى، لافتة إلى أن الشهادة تعتبر خطوة هامة تمكن الوزارة من تطبيق سياستها العامة والمتمثلة بالرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وضمان استمرارية المؤسسة بالعمل والتطور والقدرة على المنافسة، سيما والوزارة تتولى مهمة التخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة في الاردن.
من جانبها، ثمنت مدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة، المهندسة شروق عبدالغني، دعم الإدارة العليا وجهود المدققين الخارجيين وتعاونهم وحرصهم في إبراز الجانب الإيجابي في الوزارة.
وبينت أن الوزارة تسعى دوما للتحسين والتطوير المستمر وأن الحصول على شهادة الآيزو هو استكمال لرحلة التميز التي بدأتها الوزارة وتسعى الى استكمالها.
وأشارت إلى دور وجهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة في التحضير لهذه المرحلة، التي توجت بالحصول على الشهادة، مثمنة تعاون الوحدات التنظيمية لتحقيق هذا الانجاز.
بدوره، أثنى نائب مدير شركة SGS، المهندس هشام جلهم، على الجهد التكاملي لكادر الوزارة ابتداء من القيادة العليا والموظفين، مشيرا الى أن شهادة الآيزو ISO9001:2015، التي احرزتها الوزارة تمثل بداية رحلة للمحافظة على نظام داخلي قابل للتطور والتحسين بشكل مستمر في المستقبل.
--(بترا)
م ف/رق
07/12/2023 13:46:36

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