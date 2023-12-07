الأردن يستضيف تدريبا إقليميا لمحاكاة الاستجابة الإنسانية متعددة التخصصات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- يستضيف الأردن، حاليا، خلال الفترة من 3-12 كانون الأول الحالي، أول تدريب إقليمي مشترك لمحاكاة الاستجابة الإنسانية المتعددة التخصصات.

ووفق بيان لمنظمة الصحة العالمية ، اليوم الأربعاء، فإن تدريب المحاكاة الذي يستضيفه الأردن من خلال الشراكة بين منظمة الصحة العالمية وجامعة هارفارد، هو مبادرة تدريبية رائدة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة الإنسانية المتعددة التخصصات في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُقدم التمرين كل عام لمهنيين من جميع أنحاء العالم في جامعة هارفارد، ولأول مرة خارج مدينة بوسطن الأميركية، يتم عقد هذا البرنامج التدريبي في الأردن بمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

وأشارت المسؤولة الإقليمية لكوادر الطوارئ الطبية بالمنظمة، الدكتورة سمر المتوكل، أن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج، يتمثل في تدريب قادة المستقبل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لتسليحهم بالمهارات اللازمة للتأهب للأزمات الإنسانية المعقدة، والاستجابة لها بفعالية وكفاءة.

وأضافت أن الحدث ليس مجرد عملية تدريبية، بل هو خطوة بالغة الأهمية نحو إقامة شبكة عالمية من المهنيين المهرة العاملين في المجال الإنساني المستعدين لمواجهة التحديات، في عالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم.

ويتميز البرنامج التدريبي، بحسب البيان، بأنه يجمع بين الخبرة والتعاون، حيث يضم 65 من المهنيين وقادة المستقبل من 50 بلدًا في جميع أنحاء منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية لمكتبيها الإقليميين لمنطقتي أفريقيا وشرق المتوسط، ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية.

ويشارك في البرنامج كذلك، 21 مهنيّا أردنيّا من وزارة الصحة، والمركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومديرية السلامة البيئية بوزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام (الدفاع المدني، والشرطة الملكية لحماية البيئة)، و100 متطوع من طلاب كليات الطب في 4 جامعات حكومية، و35 متحدثًا ومُيسّرًا من خبراء رفيعي المستوى من 20 بلدًا لتبادل خبراتهم وتجاربهم مع المشاركين في تمرين المحاكاة.

وصُمِّم البرنامج بدقة ليجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية بالتعاون مع مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات في المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

ومن خلال العروض التقديمية وتمارين المحاكاة النظرية والتطبيقية التي يقدمها أساتذة جامعيون ومحاضرون ضيوف من الخبراء في تخصصاتهم، سيتعرّف المشاركون على أطر العمل الرئيسية في المجال الإنساني، وهي، حقوق الإنسان، وسبل العيش، ومعايير أسفير، والقانون الإنساني الدولي.

كما سيركز المحاضرون على القضايا العملية التي تنشأ في الميدان، مثل الأمن الشخصي وأمن الفريق، والتقييمات السريعة، وتطبيق المعايير الدنيا للأمن الغذائي، والمأوى، والمياه والصرف الصحي، والنُّهُج التنفيذية للعلاقات مع الجهات العسكرية في الأوضاع الإنسانية.

وأشار البيان، إلى أن ما يكتسبه المشاركون في المحاضرات التعليمية من معرفة بشأن المجال الإنساني سيستخدمونه خلال تمرين محاكاة ميداني مدته 3 أيام في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، وسيشاركون في سيناريو معقد للكوارث والنزاعات يُتيح للعاملين في المجال الإنساني فرصة نادرة للانغماس التام في تجربة العمل في حالة طوارئ إنسانية.

--(بترا)





وز/رق

07/12/2023 13:41:24