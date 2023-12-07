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سلطة إقليم البترا تبحث تنظيم العملية السياحية والتنموية في اللواء

12/7/2023 2:41:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البترا 7 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات خلال لقاء اليوم الخميس، مع ممثلي لجان المجلس الاستشاري بالسلطة، خطط السلطة وتوجهاتها لتنظيم العملية السياحية والتنموية في البترا.

وقال البريزات، إن السلطة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تعزيز سيادة القانون، وحل المشاكل التي تواجه المحمية الأثرية، وتنظيم العملية السياحية فيها ضمن سيادة القانون.

وأوضح أن السلطة تعمل حالياً على تنظيم الموقع الأثري في البترا بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي يمثل صورة الأردنيين للعالم، والذي يعد أساس السياحة في المملكة.

وبين البريزات أن السلطة تعمل ضمن محاور للنهوض بإقليم البترا والعملية السياحية، وبما يعود بالنفع على الجميع، واستحداث فرص عمل جديدة مستدامة لأبناء المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن السلطة بدأت بتنفيذ برامج تنموية شاملة لمعالجة فجوة التنمية، وتوزيع مكتسبات التنمية بين تجمعات اللواء بعدالة بدءا من المناطق الأقل تنمية.

يشار إلى أن المجلس الاستشاري يمثل الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بمهام وواجبات السلطة صاحبة الاختصاص في تنمية إقليم البترا بمختلف الجوانب التنموية، ويعمل على تقديم المشورة والرأي بخصوص جميع الجوانب التنموية.

--(بترا)


دط/م ف/اح

07/12/2023 13:40:07

MENAFN07122023000117011021ID1107557185

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