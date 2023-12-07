عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على خانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 كانون الأول (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني كامل في منطقة حارة عمران على مفترق التحلية وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ووفق مصادر طبية فلسطينية، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف منزل عائلة صلاح في منطقة بطن السمين غربي خانيونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد عدد آخر في قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي القطاع، وقصفت طائرة حربية مسيرة دراجة نارية "تكتوك" قرب معبر رفح جنوبي شرقي رفح، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أشقاء.
--(بترا)
أ ش/أ أ/رق
07/12/2023 13:25:36
MENAFN07122023000117011021ID1107557184
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