عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 كانون الأول (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني كامل في منطقة حارة عمران على مفترق التحلية وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية فلسطينية، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف منزل عائلة صلاح في منطقة بطن السمين غربي خانيونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد عدد آخر في قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي القطاع، وقصفت طائرة حربية مسيرة دراجة نارية "تكتوك" قرب معبر رفح جنوبي شرقي رفح، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أشقاء.

--(بترا)

أ ش/أ أ/رق

07/12/2023 13:25:36