حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى الزراعة المنزلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الذين يمتلكون مساحات قابلة للزراعة الاستفادة منها وزرعتها ببعض أنواع الخضار التي لا تحتاج الى كميات كبيرة من الماء ويكون اعتمادها في عملية النمو على مياه الأمطار وذلك للتخفيض من قيمة الفاتورة الشرائية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن زراعة المساحات المتوفرة في البيوت بالخضار والورقيات مثل البندوره والفاصوليا والنعنع والبقدونس، ستساهم بتوفير ولو بجزء بسيط من ميزانية الشراء اليومية، كما أنها ستنمي وتعزز فكرة النهوض بالاقتصاد الأهلي في الأرياف والضواحي والمخيمات، لا سيما أن الاقتصاد الأهلي يعتبر الشريك الثالث في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه يمكن الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من الخبراء في المجال الزراعي من أجل التعرف على الطرق الحديثة في الزراعة المنزلية وكيفية استغلال الاراضي المتوفرة في البيوت لزراعة ما يمكن زراعته ببعض انواع الخضار، التي تنمو بشكل سريع، خاصة أن زراعة هذه الأنواع ستساهم في التقليل من تكاليف الحياة اليومية، وعدم شراء الخضار بأسعار مرتفعة في فصل الشتاء الذي عادة ما ترتفع فيه أسعار بعض الاصناف ولفترة ليست بالقصيرة.

كما طالب الدكتور عبيدات وزارة الزراعة عمل ندوات وورشات عمل تعريفية وارشادية يكون الهدف منها تثقيف وتعريف المواطنين بطرق الزراعة وما هي المنتجات الأسرع نموا ولا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه.

--(بترا)





ن ش/رق

07/12/2023 13:23:23