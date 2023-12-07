المدارس الرقمية تعقد مؤتمرها البيئي الثامن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي، نظمت المدارس الرقمية الأميركية المؤتمر البيئي الثامن بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة"، وبمشاركة 28 مدرسة خاصة وحكومية.

ويناقش المؤتمر أوراق عمل ومشاريع حول تقنيات قياس المطر والحرارة، وتلوث المياه والتربة والهواء والزراعة الحديثة، يحكمها مجموعة من الخبراء البيئيين وأصحاب الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت مدير عام المدارس الدكتورة صفاء رحال، إلى إمكانية استخدام الحوسبة السحابية وتحليل البيانات لرصد وفهم التغيرات في البيئة، وتوفير تقنيات متقدمة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وثمنت التعاون الفاعل والإيجابي للداعمين في طرح مثل هذه الموضوعات التي تهم الحياة اليومية، وذلك للخروج بمؤشرات إيجابية تسهم بحماية البيئة، ليتم طرح هذه المؤشرات على أصحاب القرار.

من جهتها، قالت المنسق العام للمؤتمر ومديرة الانشطة المعلمة منار عبد ربه، إن توفر التطورات الحديثة في التكنولوجيا، يعد فرصاً رائدة لمراقبة البيئة وحمايتها، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للكوكب، عبر تسخير التكنولوجيا بشكل أكثر ملاءمة.

وأشارت إلى إمكانية توجيه الثورة الرقمية لتعزيز الاستدامة العالمية، والاعتناء بالبيئة والإنسان، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أتمته المهام المختلفة، ما يزيد من الكفاءة والإنتاجية.

وفي نهاية افتتاح المؤتمر كرمت المدارس الأميركية الرقمية المؤسسات ذات العلاقة ولجنة التحكيم والمؤسسات الإعلامية.

--(بترا)

ا م /م ف/رق

07/12/2023 13:16:23