صحة غزة: مستشفى ناصر يكتظ بمئات الجرحى ومجمع الشفاء بلا كهرباء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 كانون الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مستشفى ناصر برفح جنوبي قطاع غزة أصبح مكتظا بمئات الجرحى وان المصابين يفترشون الأرض، كما أن مجمع الشفاء الطبي لا يوجد فيه كهرباء حتى الآن، وامتلأ بآلاف النازحين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي اليوم الخميس، "أننا سنواصل محاولات تشغيل أي مستشفى في قطاع غزة رغم الصعوبات".

وأشار إلى أنه تم افتتاح مركزين للرعاية الصحية في الأزقة كي نلبي الحاجات الصحية، موضحا أن إعادة تشغيل المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود.

--(بترا)

أ ش/أ أ/رق

07/12/2023 13:14:17