صحة غزة: مستشفى ناصر يكتظ بمئات الجرحى ومجمع الشفاء بلا كهرباء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 كانون الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مستشفى ناصر برفح جنوبي قطاع غزة أصبح مكتظا بمئات الجرحى وان المصابين يفترشون الأرض، كما أن مجمع الشفاء الطبي لا يوجد فيه كهرباء حتى الآن، وامتلأ بآلاف النازحين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي اليوم الخميس، "أننا سنواصل محاولات تشغيل أي مستشفى في قطاع غزة رغم الصعوبات".
وأشار إلى أنه تم افتتاح مركزين للرعاية الصحية في الأزقة كي نلبي الحاجات الصحية، موضحا أن إعادة تشغيل المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود.
--(بترا)
أ ش/أ أ/رق
07/12/2023 13:14:17
MENAFN07122023000117011021ID1107557180
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