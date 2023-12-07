هجوم إسرائيلي على غوتيريش لمطالبته بوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- شنت الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء ، هجوما حادا على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجدد مطالبته له بالاستقالة، لدعوته بوقف الحرب على قطاع غزة.
وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "فترة ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلم العالمي".
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي نادرا ما تستخدم وتخوله الى "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".
ووجه غوتيريش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.
من جانبه، اتهم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الأمين العام بـ"الانحراف الأخلاقي".
ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، حملة دبلوماسية ضد أي دولة أو مسؤول عالمي، ينتقد ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.
من جهة أخرى، عقدت الخارجية الإسرائيلية عددا من جلسات لعدد من السفراء الأجانب في إسرائيل بعد تصريحات صدرت من قبل مسؤولي بلادهم، افضت لقيام عدد من الدول قطع أو تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل.
الى ذلك، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن هذه المبادرة خطوة ضرورية جدا، وتتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ 62 يوما.
كما دانت بشدة الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتهما إرهابا سياسيا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
--(بترا)
رصد/أغ/أ أ/رق
07/12/2023 13:06:39
MENAFN07122023000117011021ID1107557179
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