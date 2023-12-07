هجوم إسرائيلي على غوتيريش لمطالبته بوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- شنت الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء ، هجوما حادا على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجدد مطالبته له بالاستقالة، لدعوته بوقف الحرب على قطاع غزة.

وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "فترة ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلم العالمي".

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي نادرا ما تستخدم وتخوله الى "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".

ووجه غوتيريش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.

من جانبه، اتهم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الأمين العام بـ"الانحراف الأخلاقي".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، حملة دبلوماسية ضد أي دولة أو مسؤول عالمي، ينتقد ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

من جهة أخرى، عقدت الخارجية الإسرائيلية عددا من جلسات لعدد من السفراء الأجانب في إسرائيل بعد تصريحات صدرت من قبل مسؤولي بلادهم، افضت لقيام عدد من الدول قطع أو تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل.

الى ذلك، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن هذه المبادرة خطوة ضرورية جدا، وتتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ 62 يوما.

كما دانت بشدة الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتهما إرهابا سياسيا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

--(بترا)





رصد/أغ/أ أ/رق

07/12/2023 13:06:39