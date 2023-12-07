مجلس الوزراء يقر نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023.

ويأتي النظام إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع العام المقبل 2024؛ لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.

كما يهدف النظام إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتطوير وتحديث الدوائر وهياكلها التنظيمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وحوكمتها، والاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس لعمليات إدارة الموارد البشرية لدعم القيادات الحكومية وتمكينها من القيام بدورها الاستراتيجي للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدمها وفق الأهداف والأولويات الوطنية.

ويهدف النظام كذلك إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان امتثال الدوائر والتزامها بالسياسات والاستراتيجيات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر؛ لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة عند توليها مسؤولية الإدارة التشغيلية والتنفيذية لمواردها البشرية، بما في ذلك الاستقطاب والاختيار والتعيين.

وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2023؛ وذلك لتمكين الوزارة من القيام بواجباتها وفق التشريعات الناظمة، وبما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق الفاعلية والكفاءة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إعفاء المكلفين مما نسبته 70 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة عليهم لصالح البلديات وأمانة عمان حتى نهاية يوم 31/12/2023.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ(1234) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وقرر أيضا الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية 20 قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

--(بترا)

ع ق/رق

07/12/2023 13:12:21