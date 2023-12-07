المنتخب الوطني للمصارعة يشارك في البطولة العربية بالعراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- توجهت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في البطولة العربية التي تشهد مشاركة 11 دولة.
ويرأس وفد المنتخب الوطني الذي غادر أمس الأربعاء، رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة، وأمين سر الاتحاد الدكتور مظفر العبداللات، وعضو اتحاد المصارعة ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح الزريقات، إلى جانب الحكمين الدوليين رشدان ندى ونايف علوش، وحكما الترقية زين كريشان وتسنيم داوود.
ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة التي تنطلق منافساتها اليوم، 15 لاعباً وهم، مصطفى القاضي وأحمد دهشان وعمرو عبدالفتاح وسلطان ضامن وأحمد خالد وعمر ضراغمة ويحيى حسين أبو طبيخ وصهيب الحسنات (مصارعة رومانية)، زيد اسحاق وصهيب المرافي وعبدالله مكون وأورتس شاميل وعبدالكريم أبو دعيج وإرزو شاميل وزيد الشيشاني (مصارعة حرة) بقيادة المدربين: يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وإبراهيم عرعر وهاني المرافي.
يشار إلى أن المنتخب الوطني سبق وأن أقام معسكراً تدريبياً في رومانيا استعداداً للبطولة العربية، التي يبحث منتخبنا خلالها على تحقيق نتائج مميزة.
--(بترا)
خ خ/أ أ/رق
07/12/2023 13:01:12
MENAFN07122023000117011021ID1107557176
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