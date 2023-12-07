المنتخب الوطني للمصارعة يشارك في البطولة العربية بالعراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- توجهت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في البطولة العربية التي تشهد مشاركة 11 دولة.

ويرأس وفد المنتخب الوطني الذي غادر أمس الأربعاء، رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة، وأمين سر الاتحاد الدكتور مظفر العبداللات، وعضو اتحاد المصارعة ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح الزريقات، إلى جانب الحكمين الدوليين رشدان ندى ونايف علوش، وحكما الترقية زين كريشان وتسنيم داوود.

ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة التي تنطلق منافساتها اليوم، 15 لاعباً وهم، مصطفى القاضي وأحمد دهشان وعمرو عبدالفتاح وسلطان ضامن وأحمد خالد وعمر ضراغمة ويحيى حسين أبو طبيخ وصهيب الحسنات (مصارعة رومانية)، زيد اسحاق وصهيب المرافي وعبدالله مكون وأورتس شاميل وعبدالكريم أبو دعيج وإرزو شاميل وزيد الشيشاني (مصارعة حرة) بقيادة المدربين: يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وإبراهيم عرعر وهاني المرافي.

يشار إلى أن المنتخب الوطني سبق وأن أقام معسكراً تدريبياً في رومانيا استعداداً للبطولة العربية، التي يبحث منتخبنا خلالها على تحقيق نتائج مميزة.

--(بترا)

خ خ/أ أ/رق

07/12/2023 13:01:12